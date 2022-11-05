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Астрахан: Есть хорошее кино, есть кино скучное
"Я не понимаю этого деления на массовое и элитарное кино. Есть хорошее кино, есть кино скучное", - такоемнение в эксклюзивном интервью "Панораме" высказал режиссер, председатель жюри конкурсной программы игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Дмитрий Астрахан.
Либо кино воздействует на наши эмоции, заставляя переживать, либо нет, считает режиссер. Великое кино для всех. Есть образцы великого кино, к ним надо стремиться. "Когда получается так, как у Георгия Данелии, как у Эльдара Рязанова, тогдавсе в порядке. А когда мы начинаем играть в какие-то игры под названием "мы хотим угодить каким-то критическим взглядам", тогда фестиваль будет каким-то узкоспециализированным", - уверен Дмитрий Астрахан.
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