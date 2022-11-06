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Астролог назвала центральное событие ноября
Итоги осени подводит ноябрь, который перехватил эстафету нарастающего напряжения от октября. Нас ожидает ретроградный Марс, мощное лунное затмение и сюрпризы от Юпитера. Что готовит нам последний осенний месяц, рассказала астролог Анастасия Воскресенская. Ее слова публикует sb.by.
Центральным событием месяца астролог назвала лунное затмение в знаке зодиака Телец 8 ноября. "Следует учитывать, что начало месяца находится под его влиянием, мы можем столкнуться с резкими переменами и потрясениями как в личной жизни, так и на мировой арене", - рассказала астролог.
Какие знаки больше всего ощутят лунное затмение ноября?
По словам астролога, больше всего это затмение ощутят Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи. "Напряжение в первые дни месяца создает не только затмение, а еще и Марс, который ушел в ретро 30 октября и пробудет в попятном движении до 13 января 2023 года", - добавила она.
Специалист предупредила, что какие-либо истории из прошлого могут снова дать о себе знать. "На сцену выходят бывшие. Вообще, возврат старых дел, партнеров, проектов как никогда актуален. Период ретроградности Марса не подходит для старта бизнеса, начала новых и важных проектов, покупки авто, для пластических операций и любых других плановых хирургических вмешательств в организм. В это время крайне нежелательно начинать какие-либо конфликты, иначе они вам же и выйдут боком. А вот повышать свои компетенции в уже знакомом деле - самое то. Возвращайтесь к старым проектам, доводите их до ума, проделывайте работу над ошибками. Это прекрасное время для того, чтобы возобновить заброшенные спорт-активности. Отличный период для ремонта авто или техники, а также для перераспределения сил и энергии".
Астролог предупредила, что первые ноябрьские дни могут быть травмоопасными и нести деструктивную энергию. Возможны различные аварии, в том числе на производствах.
С 13 ноября активизируется квадрат Марса с Нептуном, который поставит нас в положение, когда трудно понять, как действовать и противостоять лени. Повысится рассеянность.
Во второй половине месяца Юпитер выйдет из ретро - дела, связанные с юридическими процессами, с переездом за границу и обучение будут очень важны и сдвинутся с мертвой точки, отметила Анастасия Воскресенская.
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