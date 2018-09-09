Астронавты конгресса Ассоциации участников космических полетов прибывают в Беларусь

Минск на неделю станет местом событий в прямом смысле вселенского масштаба. Город готовится к взлету 31-го конгресса Ассоциации участников космических полетов. Астронавты уже прибывают в Беларусь.

И среди встречающих - наш корреспондент Ян Пашкевич. Утром он общался с участниками Минского полумарафона, а затем переместился в Национальный аэропорт Минск (прямое включение).