Астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон

Плутон долгое время оставался совершенно неизученным. Планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла астроном Клайд Уильям Томбо.

18 февраля 1930 года ученый обнаружил движущийся объект на снимках. А 13 марта того же года новость об открытии была отправлена по телеграфу в обсерваторию Гарвардского колледжа.

Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя Плутон первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией и решила, что это имя — древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства - подходит для такого темного и холодного мира.



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