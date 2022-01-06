Астроном-священник Александр Шимбалев напомнил главное правило встречи Рождества

В канун Рождества Христова рассуждения об инквизиции, непринятии сана Ньютоном, связи науки и церкви. Аргументы "с небес на Землю" - от священника и одновременно преподавателя астрономии в Педуниверситете имени Максима Танка Александра Шимбалева. В программе "Скажинемолчи" поговорили также о глупости суеверий и важности причастий, и, конечно, о приближающемся светлом празднике! Протоиерей напомнил главное правило встречи Рождества.



Полную версию программы можете прослушатьна официальном YouTube-канале"Беларусь 1", а также в телеграм-канале "Скажи не молчи".

