Астроном Владимир Сурдин: Женщины-космонавты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с мужчинами

Владимир Сурдин, астроном, доцент физического факультета МГУ (Россия):



Белорусская сторона очень точно выбрала женщину-космонавта. Именно женщина легче адаптируется к космическому полету. Например, астронавты НАСА, которые все чаще отправляют на борт МКС именно женщин. Во всяком случае, для них там больше полезной работы. Дело в том, что вообще работа на МКС только кажется каким-то романтическим занятием: космический полет, полет во Вселенную. На самом деле там очень много технической, тяжелой, рутинной работы, которая требует внимательности аккуратности и, конечно, технических знаний, но именно женщина точнее адаптирована к такой работе, к ежедневной нагрузке. "На МКС много работы для женщин. Она должна быть точной, аккуратной и при этом монотонной, надо выдерживать это монотонное ежедневное занятие. Ведь на МКС главная задача астрономов, астронавтов и космонавтов - это сохранить свою жизнь. Ведь это очень опасное дело. Это очень непривычная среда. И там надо все время думать о том, чтобы жизнедеятельность организма поддерживать, там много проблем и с кислородом, и с водой, и с питанием, и с какими-то гигиеническими процедурами, и с техническими. Все надо контролировать, чтобы работало, чтобы это твой дом был в космосе такой же, как и на Земле. Для женщин это действительно занятие более привычное, чем для мужчин", - отметил Сурдин.

