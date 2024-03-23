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Астроном Владимир Сурдин: Женщины-космонавты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с мужчинами
Белорусская сторона сделала правильную ставку на то, что участником первого космического полета стала представительница прекрасного пола. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.
По словам эксперта, женщины-космонавты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с мужчинами как физического, так и психологического характера, что, несомненно, позитивно отразится на выполнении поставленных задач.
Владимир Сурдин, астроном, доцент физического факультета МГУ (Россия):
Белорусская сторона очень точно выбрала женщину-космонавта. Именно женщина легче адаптируется к космическому полету. Например, астронавты НАСА, которые все чаще отправляют на борт МКС именно женщин. Во всяком случае, для них там больше полезной работы. Дело в том, что вообще работа на МКС только кажется каким-то романтическим занятием: космический полет, полет во Вселенную. На самом деле там очень много технической, тяжелой, рутинной работы, которая требует внимательности аккуратности и, конечно, технических знаний, но именно женщина точнее адаптирована к такой работе, к ежедневной нагрузке."На МКС много работы для женщин. Она должна быть точной, аккуратной и при этом монотонной, надо выдерживать это монотонное ежедневное занятие. Ведь на МКС главная задача астрономов, астронавтов и космонавтов - это сохранить свою жизнь. Ведь это очень опасное дело. Это очень непривычная среда. И там надо все время думать о том, чтобы жизнедеятельность организма поддерживать, там много проблем и с кислородом, и с водой, и с питанием, и с какими-то гигиеническими процедурами, и с техническими. Все надо контролировать, чтобы работало, чтобы это твой дом был в космосе такой же, как и на Земле. Для женщин это действительно занятие более привычное, чем для мужчин", - отметил Сурдин.
В первые полеты в космос отправляли мужчин только потому, что очень много было неприятных технических обязанностей, надо было управлять полетом кораблей, и для этого летчики-истребители, летчики, профессионалы, летчики, которые испытывали новую космическую технику, годились лучше.
"Но потом, когда космическая техника стала насыщена компьютерами, когда компьютеры взяли на себя многие функции, для женщин оказалось более привычным работать в космосе, более полезными их функции оказались. Сочетание мужчин и женщин кажется нам оптимальным. Ведь подумайте, целый год провести в очень ограниченном объеме, где все время шум вентиляторов, все время какие-то проблемы технические возникают, нет связи иногда с Землей, или она неустойчивая, - подчеркнул астроном. - Это большая нагрузка на психику, и женская психика порой выдерживает эту нагрузку легче, чем мужская. Вообще женщины более адаптивны. Они легче привыкают к новому, адаптируются к сложным новым условиям. Я очень рад, что первым белорусским космонавтом стала женщина", - подчеркнул Сурдин.
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