Астрономы обнаружили черную дыру, которую можно увидеть невооруженным глазом

Астрономы обнаружили черную дыру в системе звезд, которую можно увидеть невооруженным глазом в темные ясные ночи в южном полушарии. Это ближайшая к Солнцу черная дыра из всех известных науке. Объект не поглощает материю, поэтому его обнаружение стало возможным только благодаря изучению орбиты соседней звезды.







Черная дыра, обнаруженная так близко, - это настоящий подарок астрономам. Он может помочь в изучении свойств этих экзотических объектов, а также достаточно редких массивных звезд, из которых черные дыры получаются.