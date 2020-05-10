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Астрономы обнаружили черную дыру, которую можно увидеть невооруженным глазом

Астрономы обнаружили черную дыру в системе звезд, которую можно увидеть невооруженным глазом в темные ясные ночи в южном полушарии. Это ближайшая к Солнцу черная дыра из всех известных науке. Объект не поглощает материю, поэтому его обнаружение стало возможным только благодаря изучению орбиты соседней звезды.



Черная дыра, обнаруженная так близко, - это настоящий подарок астрономам. Он может помочь в изучении свойств этих экзотических объектов, а также достаточно редких массивных звезд, из которых черные дыры получаются.

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