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Астрономы опубликовали таймлапс вращения Солнца, охватывающий десять лет наблюдений

Вспышки, изменение активности, прохождение планет по диску, затмения. Астрономы опубликовали таймлапс вращения Солнца, охватывающий десять лет наблюдений. Ролик способен принести пользу не только научному сообществу, но также обеспечить эстетическое удовольствие простым наблюдателям.

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