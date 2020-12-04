Астрономы создали подробную карту галактики

Космические новости! Ученые составили самую детализированную трехмерную карту нашей галактики. Она включает в себя почти 2 миллиарда звезд! Все необходимые данные они смогли собрать благодаря космическому телескопу Гайя, принадлежащему Европейскому космическому агентству. Он находится в космосе уже 7 лет, позволяя вести наблюдения за разными объектами, включая черные дыры. При помощи телескопа ученым удалось с высокой точностью определить расположение небесных тел. Исследователи также впервые представили результаты оптического измерения ежегодного ускорения Солнечной системы на своей орбите относительно центра галактики.