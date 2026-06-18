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Атака на автобус с детьми - белорусский парламент выступил с заявлением
Дети не должны становиться мишенями в чужих геополитических играх. Атака на автобус с детьми является грубейшим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права и, в первую очередь, Женевских конвенций. Об этом говорится в совместном заявлении обеих палат белорусского парламента.
Парламентарии призвали международное сообщество и коллег из национальных парламентов дать недвусмысленную правовую и моральную оценку атаке. "Молчание в ответ на попытки убийства детей - это прямой путь к расчеловечиванию, делающий допустимой саму мысль о повторении подобного где бы то ни было".
Белорусские сенаторы и депутаты также призвали "осудить использование летального оружия против гражданской инфраструктуры и гуманитарных объектов, к которым относятся школы, общежития, детский автотранспорт и другое. Поддержать требование о неотвратимом наказании лиц, спланировавших и исполнивших данный террористический акт, вне зависимости от их местонахождения и должностного положения".