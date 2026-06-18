Атака на автобус с детьми - белорусский парламент выступил с заявлением

Дети не должны становиться мишенями в чужих геополитических играх. Атака на автобус с детьми является грубейшим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права и, в первую очередь, Женевских конвенций. Об этом говорится в совместном заявлении обеих палат белорусского парламента.

Парламентарии призвали международное сообщество и коллег из национальных парламентов дать недвусмысленную правовую и моральную оценку атаке. "Молчание в ответ на попытки убийства детей - это прямой путь к расчеловечиванию, делающий допустимой саму мысль о повторении подобного где бы то ни было".