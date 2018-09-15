Атлантический океан покорился белорусским кругосветчикам

А это значит, плюс еще один флаг на борту самолета. Коллекция наклеек государств, через которые пролегал маршрут, уже почти собрана. Кроме того, почти заполнена и специальная карта кругосветки, на которой свои подписи оставляли гостеприимные хозяева местных аэродромов. Позади около 29 000 километров. А экипаж в дороге чуть менее месяца. За это время пилоты получили километры впечатлений и отснятых фото- и видеокадров. Все это время белорусы делились ими с нашим телеканалом. Сокровищем бесконечного Атлантического океана кругосветчики назвали Фарерские острова. А Гренландию пилоты пересекали под композицию белорусской группы JMors. К слову, музыканты весь маршрут поддерживали пилотов и держали с ними связь.