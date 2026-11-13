Президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности отмечал глубокую усталость европейского общества от затянувшегося украинского конфликта.

Насколько правы те, кто заявляют об этом нарастающем разочаровании внутри Евросоюза, рассказал глава Женевского института многополярности Ги Меттан в "Актуальном интервью".

Он как журналист наблюдает за международной политической сценой уже 40 лет, и, по его мнению, лидеры ключевых европейских государств, прежде всего Франции, Германии, Великобритании и Польши, долгое время целенаправленно разжигали конфликт в Украине, однако сейчас ситуация начала меняться.

"Особенно это заметно по Франции, где срок президентства Эммануэля Макрона подходит к концу. Он занимал крайне воинственную позицию, был решительным сторонником накачивания Украины оружием любой ценой. Смена власти в Париже - реальная возможность для нового лидера перевернуть страницу, забыть прошлые ошибки и начать восстанавливать мир на европейском континенте", - считает гость интервью.

Ги Меттан

В Германии ситуация, по словам главы Женевского института многополярности, развивается немного иначе. Действующий канцлер Фридрих Мерц у руля чуть больше года, но если посмотреть на результаты последних региональных выборов в немецких землях, то можно увидеть стремительный взлет популярности скептически настроенных политических сил, причем как справа в лице "Альтернативы для Германии", так и слева со стороны "Союза Сары Вагенкнехт". Очевидно, что немецкое общество глубоко устало от навязанного курса, и этот фактор обязан заставить канцлера Германии считаться с колоссальным недовольством, разочарованием собственных граждан и их жестким запросом на мир.

Похожие процессы, пусть и со своей спецификой, сейчас происходят и во Франции, где стремительно набирает силу партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По сути, к власти в ключевых европейских столицах постепенно приходят совершенно другие политические силы.

"Две главные оппозиционные силы во Франции сегодня - "Национальное объединение" и движение Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" - последовательно выступают за мир. Точно так же, как правые и левые силы в Германии. Эти партии являются главными претендентами на власть в стране. Это вселяет определенную надежду", - сказал собеседник.

Ги Меттан выразил надежду на то, что в 2027 году милитаристский, разжигающий войну фронт в Европе удастся разбить, ведь речь идет, помимо прочего, о фундаментальной смене поколений. Нынешнее поколение европейских лидеров - это стопроцентные атлантисты, которые слепо ориентированы на НАТО и выступают за безоговорочную поддержку Киева, не считаясь с последствиями для собственных стран. Этот догматичный подход должен измениться, и во Франции перемены уже запущены.

На 2027-й также запланированы парламентские выборы в Италии, где "тоже заметно вырастет влияние тех, кто скептически относится к продолжению войны". Поэтому глава Женевского института многополярности смотрит в будущее скорее с оптимизмом.

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