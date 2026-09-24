Атмосфера старого города и пульс мегаполиса: в Минске стартовала программа бесплатных экскурсий

Марафон бесплатных экскурсий 24 сентября открыл Минск. Инициативу презентовали к Всемирному дню туризма. В навигаторе - маршруты на предприятия - бренды страны, в залы театров и кино, на спортивные арены и в музеи.

Монументальный ампир, уютные старые улочки и футуристические здания - все это Минск. К Международному дню туризма город готов раскрыть свои секреты и предлагает познакомиться поближе. В программе 4-дневной презентации экскурсии по достопримечательностям, промышленным флагманам, спортивным объектам, памятникам архитектуры.

"Победа", старейший из сохранившихся кинотеатров белорусской столицы, меняет привычный сценарий. Туристический кинобилет откроет закрытые двери в аппаратные проката, познакомит с грандиозной архитектурой сталинского ампира и покажет, как зарождалась киноиндустрия Минска.

Самый популярный формат - пешие экскурсии. Смотровые обзорные площадки - для зрительного "полета над городом", наследие исторического центра - для погружения в прошлое, аутентичные и сакральные места, а также музеи - для ностальгического туризма.

Александр Нелюбов, директор Музея истории и культуры евреев Беларуси: "Раковское предместье сегодня можно назвать еврейским кварталом нашего города. Там есть и здания, которые евреям принадлежали, и здания синагоги, и здания учебных заведений. Суббота, шаббат - это день, когда евреям запрещено делать любую работу. И это настоящий день отдыха".

Промышленные флагманы столицы также доступны к просмотру. Минский тракторный завод входит в топ-3 самых популярных предприятий у туристов.

Увидеть технику от винтика до готового образца предлагает и автомобильный завод.

Минск официально возглавил рейтинг самых популярных туристических городов у путешественников из России и не только. Белорусская столица бьет рекорды по бронированию отелей и экскурсий. И каждый выбирает свой маршрут по душе.

Как рассказал директор информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич, исходя из предварительных статистических данных от туроператоров, нынешнее лето оказалось еще более успешным. Сезон не закончился, в сентябре турпотоки почти не снижаются и интерес к поездкам в Минск и Беларусь сохраняется.

В программе, которая продлится до 27 сентября, свыше десятка эксклюзивных экскурсий, чтобы показать Минск во всем его многообразии: от многовековой истории до мощного промышленного потенциала. Мегаполис умеет удивлять даже тех, кто, казалось бы, знает его каждый уголок.