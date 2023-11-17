Атмосфера "Лістапада" и эксклюзивное заявление главной звезды кинофорума в репортаже корреспондента АТН

Игорь Угольников, актер, кинорежиссер, народный артист России: Настало время "Беларусьфильму" делать следующее кино. У Беларуси есть великая история партизанского движения, и то, что я смог прочитать про партизанскую легенду - Батьку Миная, сподвигло нас на создание сценария. И я вижу, как изменилась студия "Беларуьсфильм" за последние годы. Я был там, это уже та самая площадка, на которой можно создать серьезное, достойное кино.