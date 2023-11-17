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Атмосфера "Лістапада" и эксклюзивное заявление главной звезды кинофорума в репортаже корреспондента АТН
Буквально час остается до открытия XXIX Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Лидия Заблоцкая не могла пропустить это событие (прямое включение).
"Лістапад" впервые кружит в Доме кино, что на улице Толбухина в белорусской столице. Один из старейших кинотеатров Минска реконструировали 18 лет назад. Остается меньше часа до официальной церемонии, объективы всех камер сфокусированы на красной дорожке. Здесь увидим почти 600 гостей. Кроме Белорусской гильдии актеров кино, самые большие делегации из России и Китая. Каждого киногероя впишут в атмосферу 20-х годов XX столетия.
По сути настолько представительная встреча киношников случается только раз в году, потому в холле, скорее, переговорная. Кому же вручат спецприз Президента "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве"? Пока интрига. В кулуарах делают ставки на молодого режиссера Кирилла Халецкого, его фильм - открытие кинофестиваля.
Репортеры ждут председателя жюри игрового конкурса - народного артиста России Игоря Угольникова. Актер и режиссер приехал в Минск не с пустыми руками.
Игорь Угольников, актер, кинорежиссер, народный артист России:Настало время "Беларусьфильму" делать следующее кино. У Беларуси есть великая история партизанского движения, и то, что я смог прочитать про партизанскую легенду - Батьку Миная, сподвигло нас на создание сценария. И я вижу, как изменилась студия "Беларуьсфильм" за последние годы. Я был там, это уже та самая площадка, на которой можно создать серьезное, достойное кино.
Ровно в шесть вечера прозвучат торжественные фанфары. Впервые вживую от Президентского оркестра. Нестандартно разобьют и тарелку о штатив. Зритель проследит за ее появлением. Конечно, ждем разрешения двух интриг: кому же вручат спецпремию Президента Беларуси и что скажут кинокритики после просмотра одной из главных белорусских премьер - фильма "Киношники". Могилевчане уже смогли увидеть эту ленту несколько часов назад в кинотеатре "Родина".
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