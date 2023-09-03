Атмосфера праздника Дня белорусской письменности в Городке - в эфире "Беларусь 1"

Беларусь отмечает День белорусской письменности. Участников и гостей праздника поздравил наш Президент. Александр Лукашенко отметил, что "родная мова, веды і традыцыі продкаў заўсёды яднаюць людзей". И сегодня - это Городок в 40 километрах от Витебска. В эти выходные - место притяжения тех, кто любит родное слово.



Здесь пробуют как минимум на языке разговаривать. И за чем интересно наблюдать, как люди часто берут в руки языковые книги. А что касается атмосферы... Как поет классик эстрады, который сегодня в топе прослушивания: 3 сентября - день, когда горят костры рябин. А в городке красных крыш еще горят и глаза неравнодушных к белорусскому слову и литературе. С буквами можно сделать фото. Здесь в мраморе застыл букварь. И это несмотря на стереотипы, что второй день праздник менее интересный. Это не так. Гостей много.

Большинство из Витебска. Интересуются и традициями Подвинья, и свежими журналами. Выходные здесь жаркие, поэтому гуляют около полок, а затем прячутся в восстановленном Вереницынском сквере. Утро в Городке началось с молитвы. Завершился "Путь к святыням". В финале - праздничная служба. Появился даже сад молитвы. Кроме дел духовных, обсуждали и совсем конкретные вещи. Литература и изобразительное искусство - какие есть взаимоотношения? Дискуссию вели преподаватели и писатели. Кстати, узнать подробнее о писателях с народным статусом можно в библиотеке под открытым небом. Отдельная выставка - о Петрусе Бровке и творцах Витебской области.

И не только едой духовной. Сейчас в парке еще и еда в прямом смысле. Идут даже кулинарные соревнования. Блюда, которые пробовал сам Тарас на Парнасе, сегодня также в литературном меню.

Ивацевичи - столица Дня письменности в 2024 году

Не успели открыть фестиваль, уже и закрытие недалеко. В 14:00 - церемония, где эстафета праздника официально перейдет в Ивацевичи. Это столица Дня письменности в 2024 году. К этому моменту на главной сцене - марафон награждений. Лучшей творческой молодежи "Белая Русь" раздаст "Золотые перья", а потом свои дипломы получат журналисты, которые принимали участие в борьбе за урожай.