Атмосферу последнего мирного дня 1941 года воссоздадут в Бресте

Сегодня Брест погрузится в атмосферу 1941-го. В канун даты начала Великой Отечественной войны в городе традиционно вспоминают последний мирный день. Это была суббота. В городе ходили на танцы и смотрели черно-белое кино. По пешеходной улице Советской будут прогуливаться дамы в винтажных платьях и офицеры в исторической форме. Воссоздать предвоенную обстановку помогут реконструкторы из Беларуси, России, Эстонии и Китая.



А в два часа ночи в сердце Брестской крепости состоится митинг-реквием. На нем поименно вспомнят героев, которые защищали цитадель. Историю обороны Брестской крепости покажут во время театрализованного боя, на котором задействуют настоящее оружие, танк и даже самолет.