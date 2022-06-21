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Атмосферу последнего мирного дня 1941 года воссоздадут в Бресте
Сегодня Брест погрузится в атмосферу 1941-го. В канун даты начала Великой Отечественной войны в городе традиционно вспоминают последний мирный день. Это была суббота. В городе ходили на танцы и смотрели черно-белое кино. По пешеходной улице Советской будут прогуливаться дамы в винтажных платьях и офицеры в исторической форме. Воссоздать предвоенную обстановку помогут реконструкторы из Беларуси, России, Эстонии и Китая.
А в два часа ночи в сердце Брестской крепости состоится митинг-реквием. На нем поименно вспомнят героев, которые защищали цитадель. Историю обороны Брестской крепости покажут во время театрализованного боя, на котором задействуют настоящее оружие, танк и даже самолет.
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