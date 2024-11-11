АТН - легенда ТВ! Со дня создания Агентства телевизионных новостей исполняется 30 лет

9 января исполняется ровно 30 лет, как в Беларуси было создано Агентство теленовостей, подразделение Белтелерадиокомпании. И на протяжении следующих десятилетий информационные выпуски стали летописью жизни молодого белорусского государства.

А незадолго до этой юбилейной даты главная и элитная новостная телевизионная структура пережила эволюционный ребрендинг. С 17 сентября прошлого года "Первый информационный" телеканал в таком эксклюзивном, оперативном и смелом формате стал первым в истории белорусского телевидения, начал свое вещание на базе АТН. Однако Агентство теленовостей стало большой школой, которую прошло не одно поколение белорусских телевизионщиков, а для кого-то даже судьбой.