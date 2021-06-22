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АТН готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников "Боевой расчет 41-го"

Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников, которые первыми встретили кровавый рассвет 22 июня и показали фашистам, что просто так завоевать нашу землю и стереть генетический код белорусов не получится. Картина повествует о неизвестных фактах героической обороны каждого пятачка на рубежах, смекалке зеленых фуражек, которая заставляла фашистов ужасаться боевому духу советского пограничника.

"Боевой расчет 41-го". Фильм Александра Хоровца смотрите сегодня в 20:00 на "Беларусь 1".


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