АТН готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников "Боевой расчет 41-го"

Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников, которые первыми встретили кровавый рассвет 22 июня и показали фашистам, что просто так завоевать нашу землю и стереть генетический код белорусов не получится. Картина повествует о неизвестных фактах героической обороны каждого пятачка на рубежах, смекалке зеленых фуражек, которая заставляла фашистов ужасаться боевому духу советского пограничника.