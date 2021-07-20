АТН подготовило фильм, посвященный активистам С. Тихановского

Последствия постмайданного переформатирования жизни хорошо ощутили на себе украинцы. Обещали им светлую европейскую жизнь, а что получили? Такую же судьбу готовили и для нас!

Примерно полтора года назад бригада крепких ребят начала колесить по городам Беларуси, выискивая недовольных. Тех, кто с ними был не согласен, называли по-блатному терпилами.

Откуда в Беларуси появился такой своеобразный "привет из бандитских 90-ых" и какие были главные цели? Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный активистам Тихановского, которые планировали слепить из страны нечто по своему образу и подобию.