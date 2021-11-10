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АТН подготовило спецрепортаж об участнике американских протестов Эване Ньюмане, который нелегально перешел границу

Эта история одного мигранта из США, который просит убежища в Беларуси. Агентство теленовостей подготовило спецрепортаж об участнике американских протестов Эване Ньюмане, который нелегально перешел границу. Завтра вэфире "Беларусь 1". Не пропустите.

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