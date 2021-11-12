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АТН подготовило телеверсию интервью А. Лукашенко главному редактору журнала "Национальная оборона"

Миграционный кризис. Как организована мафиозная структура в ЕС по транзиту беженцев, кому выгодно впутать в это Беларусь? Как спустя год Александр Лукашенко оценивает события августа 2020? Еще о союзной интеграции и личных взаимоотношениях с Путиным.

Агентство теленовостей подготовило телеверсию интервью Президента главному редактору журнала "Национальная оборона".

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