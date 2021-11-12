АТН подготовило телеверсию интервью А. Лукашенко главному редактору журнала "Национальная оборона"

Миграционный кризис. Как организована мафиозная структура в ЕС по транзиту беженцев, кому выгодно впутать в это Беларусь? Как спустя год Александр Лукашенко оценивает события августа 2020? Еще о союзной интеграции и личных взаимоотношениях с Путиным.