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АТН представляет продолжение документального фильма об ограблении ювелирного магазина "Яхонт" в Минске

К 10-летию Следственного комитета Беларуси. Агентство теленовостей представляет документальный фильм о непростой работе следователей. Сегодня - продолжение фильма об ограблении ювелирного магазина "Яхонт" в Минске. Задержав подозреваемых, у следователей не было прямых доказательств, ведь налетчики почти не оставили следов.

Как шло следствие и строилась доказательная база? Где сейчас дорогие украшения? Впервые следователи рассказали подробности этого громкого дела.

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