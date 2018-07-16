АТН запускает многосерийный проект под названием "Паспорт объекта"

Менее чем за год до старта состязаний Агентство теленовостей в рамках "Панорамы" запускает многосерийный проект под названием "Паспорт объекта". Каждый выпуск - рассказ о спортивной арене, где будут проводиться соревнования, а также о других объектах, к примеру, олимпийской деревне или медиацентре. Авторы проекта в поисках интересных фактов заглянули даже в государственный архив Беларуси. Сегодня в эфире 1-ая серия, она посвящена "Минск-Арене".