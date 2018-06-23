Техника парада. Бронебойный робот "Богомол"

В преддверии Дня Независимости Беларуси Агентство теленовостей с поддержкой "ВоенТВ" запускает уникальный проект. Одиннадцать серий о грозных боевых машинах и героях, которые ежедневно стоят на страже спокойствия белорусов. Каждый день мы будем презентовать новую серию с эксклюзивными кадрами. Ведущие АТН расскажут о создании современной военной техники, ее эволюции, а также о тех, в чьих руках она становится оружием.

Открывает проект бронебойный робот "Богомол". Белорусскую новинку впервые представят на параде 3 Июля. Сегодня разработки подобных систем могут позволить себе только высокотехнологичные страны. И Беларусь в числе лидеров.

Танки - мощь любой армии мира. Они участники всех известных нам войн, в том числе и Великой Отечественной. Своим появлением на поле боя бронетехника подтолкнула оружейников к созданию средств борьбы с ними.

Так, еще в советское время начали активно развиваться противотанковые ракетные комплексы. Такой, к примеру, стоял на вооружении в 70-е годы.

Пережив настоящую техническую эволюцию в годы независимости Беларуси, эти комплексы живут уже третьим поколением. И белорусские разработчики придумали, как сделать участие человека в бою минимальным.

Это - "Богомол". Самоходный противотанковый комплекс. По сути боевой робот. Разработчики утверждают: эта машина может 24 часа в сутки работать по своим целям. Среди них танки, бронемашины и даже вертолеты.

Этот противотанковый робот искусно объединил лучшие элементы, которые используются в других видах военной техники. Например, в системе машинного зрения белорусские новации, успешно внедренные на БТР-70 и в зенитную самоходную установку "Шилка". А комплекс наведения схож с модернизированной "Стрелой" и зенитно-ракетным комплексом "ОСА".

Некоторые элементы разработаны впервые. Например, системы связи. Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 километров.

В "мозги" машины заложены элементы искусственного интеллекта, так называемые нейросетевые интерфейсы. Это значит, что робот может разглядеть даже хорошо замаскированную цель. Собрав необходимую информацию, тут же передаст ее оператору. А он в свою очередь примет решение, отдавать ли "Богомолу" команду "Огонь!".