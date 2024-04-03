Атомная энергетика, ядерная медицина и авиастроение - значимые проекты интеграционного процесса в формате СГ

О значимых проектах, которые характеризуют интеграционный процесс в формате Союзного государства, в программе "Экономическая среда" рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.

Беларусь получила статус атомной державы, в ноябре 2023 года был обеспечен ввод в эксплуатацию двух блоков БелАЭС, напомнил он. Рассматривается еще вопрос о возможном строительстве третьего энергоблока на существующей площадке или выбора площадки для новой атомной электростанции, которая будет состоять из двух блоков, предположительно это где-то на юге Республики Беларусь, сказал Юрий Золотарев и добавил, что на территории Беларуси размещено тактическое ядерное оружие.

Разработаются также целые программы совместного взаимодействия между профильными организациями Республики Беларуси и Росатомом, которые нацелены на реализацию не энергетических, атомных проектов, а ядерная медицина, строительство исследовательского мобильного реактора в Республике Беларусь, т.е. целая палитра взаимодействия по очень высокотехнологичной отрасли. Юрий Золотарев

Две страны реализуют проект авиастроительной отрасли. "Принято решение о том, что в Республике Беларусь будет обеспечиваться сборка двухмоторного 19-местного самолета. Это делается по линии 558-го завода, который находится в Барановичах, и Уральского завода гражданской авиации. В этом отношении, если не ошибаюсь, очень активно подключается 407-й завод гражданской авиации. Петр Пархомчик обозначал, что к 2026 году будут построены два первых опытных образца, а уже до 2030 года выпущенных самолетов будет около 90 единиц", - отметил он.

Юрий Золотарев считает, что эти значимые проекты характеризуют интеграционный процесс в формате Союзного государства.