Атташе по вопросам обороны стран Африки посетили БГАА

Представители военно-дипломатического корпуса из 14 африканских стран посетили Белорусскую государственную академию авиации, сообщает БЕЛТА.

Военные, военно-морские и военно-воздушные атташе ознакомились с процессом подготовки специалистов в интересах гражданской и государственной авиации, материально-технической базой вуза, а также инновационными учебными и тренажерными комплексами.

Атташе по вопросам обороны стран Африки поприветствовал ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич: "Хотелось бы, чтобы время, которое вы проведете в нашем учебном заведении, было интересным и полезным. У вас будет возможность познакомиться со всем тем, что предлагает наш вуз по различным направлениям подготовки специалистов. Вы сможете узнать обо всех наших факультетах и подразделениях, а наши сотрудники ответят на все интересующие вас вопросы".

Как рассказал проректор по государственной авиации - начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации Павел Примак, экспорт образовательных услуг набирает все большую популярность. "Мы интересны не только с точки зрения поставок различной техники, но и с точки зрения наших педагогических компетенций. В этом смысле большой интерес вызывает и наша академия, которая готовит персонал не только для пилотируемой, но и для беспилотной авиации", - отметил Павел Примак.

По его словам, это не первая иностранная делегация, которая посещает БГАА, чтобы ознакомиться с возможностями вуза и заключить контракты на подготовку граждан в Белорусской академии авиации. "Мы уже готовим специалистов из стран СНГ, стран Африки и других регионов. Сегодня нас посетили представители 14 африканских государств, чтобы изучить наши возможности и обменяться опытом. И нам есть что предложить", - подчеркнул Павел Примак.

Он также обратил внимание, что кроме учебных классов в БГАА есть широкий спектр тренажеров, который позволяет обучать курсантов в условиях, максимально приближенных к реальным. "Мы используем как тренажеры промышленного производства, так и те, которые изготавливаем самостоятельно", - заключил он.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ваэлен Элессави впервые приехал в Беларусь. "Это уже второе учебное заведение, которое я посетил во время этого визита. Мне очень нравится организация подготовки личного состава в Беларуси. В вашем процессе подготовки внимание уделяется в том числе изучению истории, и это тоже имеет большое значение", - считает он.

Ваэлен Элессави обратил внимание и на большое количество специальностей, по которым обучают специалистов. Он добавил, что Беларусь и Египет уже сотрудничают по многим областям, включая образование: "Надеюсь, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться".

Как сообщалось ранее, в Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки. Они ознакомятся с возможностями Беларуси по развитию сотрудничества в военной сфере. Гостей ждет насыщенная программа пребывания: они ознакомятся с военными учебными заведениями Беларуси, предприятиями военно-промышленного комплекса и промышленного сектора экономики, а также культурным наследием нашей страны.

До посещения Белорусской государственной академии авиации атташе по вопросам обороны из африканских государств побывали в Военной академии Беларуси и на Минском тракторном заводе.