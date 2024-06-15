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Аттестаты вручены более 55 тыс. 11-классников

Медали лучшим вручили в школах, гимназиях и лицеях Беларуси. По всей стране прошли выпускные вечера. Нарядные платья, тысячи воздушных шаров и ярких букетов. Шаг во взрослую жизнь в этом году сделали почти 56 тыс. 11-классников. Белорусские выпускники долго готовились к праздничному вечеру. Во время торжественной части они получили аттестаты и сертификаты по двум централизованным экзаменам.

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