Аттестаты вручены более 55 тыс. 11-классников

Медали лучшим вручили в школах, гимназиях и лицеях Беларуси. По всей стране прошли выпускные вечера. Нарядные платья, тысячи воздушных шаров и ярких букетов. Шаг во взрослую жизнь в этом году сделали почти 56 тыс. 11-классников. Белорусские выпускники долго готовились к праздничному вечеру. Во время торжественной части они получили аттестаты и сертификаты по двум централизованным экзаменам.