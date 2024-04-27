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Аттракционы открылись - яркие эмоции на черно-белых кадрах прошлых лет в проекте АТН "Без ретуши"

"Все механизмы и узлы работают исправно". И даже по черно-белым кадрам совместного ретропроекта АТН "Без ретуши" парковые эмоции прошлого наполнены яркими эмоциями.

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