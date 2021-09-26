Авария на МКАД между Игуменским трактом и улицей Кижеватова: 4 человека погибли

Крупная авария на МКАД. Погибли 4 человека. ДТП произошло сегодня днем между Игуменским трактом и улицей Кижеватова. В средней полосе остановились три автомобиля: "ситроен", "хонда" и "мерседес". У последнего заклинило колесо, и он не мог двигаться дальше. В это время водитель грузового авто, не успев затормозить, протаранил стоявшие иномарки. От удара "хонду" вынесло за пределы проезжей части, и легковушка врезалась в отбойник, а "ситроен" загорелся. Водитель и трое пассажиров погибли. Их личности устанавливаются. Люди из автомобиля "хонда" с незначительными травмами доставлены в больницу. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.