Авария на съезде с автодороги М1

Выясняются обстоятельства аварии, что произошла сегодня на съезде с автодороги М1. Недалеко от деревни Привольный Минского района 21-летний водитель "пежо" выезжал на трассу М4 Минск - Могилев и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель легкового авто с травмами госпитализирован.