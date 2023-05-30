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Авария с участием такси в Минске: госпитализированы пять человек

Авария с участием такси произошла в белорусской столице на пересечении улиц Немига и Городской Вал. Днем там столкнулись автомобили Peugeot и Lada. В результате водителей и трех пассажиров госпитализировали, в том числе двоих детей.

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