Авария в Гродно - комбайн протаранил малолитражку

Невнимательность и несоблюдение дистанции стало причиной аварии в Гродно. На въезде в город комбайн протаранил малолитражку. ДТП произошло на улице Старомалыщинской у железнодорожного переезда. О пострадавших не сообщается. Авария вызвала затор на узкой улице.