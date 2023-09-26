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Авария в Гродно - комбайн протаранил малолитражку

Невнимательность и несоблюдение дистанции стало причиной аварии в Гродно. На въезде в город комбайн протаранил малолитражку. ДТП произошло на улице Старомалыщинской у железнодорожного переезда. О пострадавших не сообщается. Авария вызвала затор на узкой улице.

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