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В ДТП в Минске погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб во время ДТП в Минске. Авария случилась сегодня утром на улице Кижеватова. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ с байком. В итоге 34-летнего водителя спасти не удалось.

Причины происшествия выясняются. Госавтоинспекция напоминает об обязательном выполнении всех правил дорожного движения, а также просит мото- и автолюбителей быть предельно внимательными.

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