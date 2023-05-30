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В ДТП в Минске погиб мотоциклист
Мотоциклист погиб во время ДТП в Минске. Авария случилась сегодня утром на улице Кижеватова. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ с байком. В итоге 34-летнего водителя спасти не удалось.
Причины происшествия выясняются. Госавтоинспекция напоминает об обязательном выполнении всех правил дорожного движения, а также просит мото- и автолюбителей быть предельно внимательными.
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