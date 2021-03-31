Не выдержали дистанцию. Авария в Минске с участием троллейбуса и двух автомобилей. Общественный транспорт двигался по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей, не выдержал дистанцию и столкнулся автомобилем KIA. Он ехал впереди. От удара легковую машину отбросило на Mercedes, который двигался рядом. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.



