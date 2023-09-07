Авария в сетях водоснабжения Минска - где жителям рекомендовано временно использовать бутилированную воду

Вчера в 23:20 произошло повреждение трубопровода диаметром 1 000 мм, в течение часа предприятие локализовало повреждение. Причина его устанавливается. Но, как правило, это скрытые дефекты материала трубопровода. Промывки показывают, что состояние воды улучшается с каждым часом, а также обращение граждан и в нашу службу тоже сокращается. Поэтому планируем, что в кратчайшие сроки мы постараемся дать чистую воду потребителям.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы Минскводоканала