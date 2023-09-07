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Авария в сетях водоснабжения Минска - где жителям рекомендовано временно использовать бутилированную воду

Жителям трех районов Минска рекомендовано временно использовать подвозную или бутилированную воду - сообщает санэпидемслужба. Накануне в централизованной системе питьевого водоснабжения произошла авария (она коснулась Первомайского, Партизанского, Советского районов столицы). За час повреждение локализовали. В связи с ухудшением качества воды с утра в диспетчерскую службу Минскводоканала поступило около 200 звонков от жителей столицы. Специалисты продолжают промывать сети в зоне влияния станции.

Вчера в 23:20 произошло повреждение трубопровода диаметром 1 000 мм, в течение часа предприятие локализовало повреждение. Причина его устанавливается. Но, как правило, это скрытые дефекты материала трубопровода. Промывки показывают, что состояние воды улучшается с каждым часом, а также обращение граждан и в нашу службу тоже сокращается. Поэтому планируем, что в кратчайшие сроки мы постараемся дать чистую воду потребителям.
Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы Минскводоканала
Григорий Гетюк, заместитель главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: В настоящее время, пока работы ведутся, наши специалисты осуществляют контроль на социально значимых объектах, чтобы проследить за соблюдением режима на пищеблоках, чтобы не допустить ухудшения эпидемической ситуации. Жителям Первомайского, Партизанского, Советского районов мы рекомендуем пока использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду.
Григорий Гетюк, заместитель главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии

В учреждениях образования, которые находятся в зоне влияния аварии, специалисты госсаннадзора контролируют процесс приготовления пищи и соблюдение условий личной гигиены.

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