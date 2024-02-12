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Авария в Витебском районе, рассказываем подробности случившегося
Подробности аварии в Витебском районе. Семь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу. ДТП с участием автомобилей Volkswagen и МАЗ случилось сегодня утром.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, возвращаясь в свою полосу после выезда на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАЗ. В результате аварии семь пассажиров переданы медикам для обследования.
Сегодня в нашу больницу былидоставленытрое пострадавших после ДТП. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Преобладает скелетная травма, т.е. переломы и ушибы. Вся необходимая помощь пациентам оказана. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
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