Авария в Витебском районе, рассказываем подробности случившегося

Сегодня в нашу больницу былидоставленытрое пострадавших после ДТП. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Преобладает скелетная травма, т.е. переломы и ушибы. Вся необходимая помощь пациентам оказана. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы