Аварийная опасность в Беларуси: водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте, минчан - помочь с уборкой снега

Беларусь во власти снежного циклона. 11 декабря в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Почти везде сильные снежные осадки, по юго-востоку - мокрый снег, дождь и метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололед, налипание мокрого снега и гололедица. По прогнозам, во многих районах страны ветер усилится до 20 метров в секунду. ГАИ призывает по возможности отказаться от личного транспорта, при поездках выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также не оставлять автомобили на проезжей части - они могут создать помехи для работы снегоуборочной техники. В складывающейся обстановке коммунальщики просят всех минчан выйти в свои дворы для уборки снега.