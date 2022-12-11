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Аварийная опасность в Беларуси: водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте, минчан - помочь с уборкой снега

Беларусь во власти снежного циклона. 11 декабря в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Почти везде сильные снежные осадки, по юго-востоку - мокрый снег, дождь и метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололед, налипание мокрого снега и гололедица. По прогнозам, во многих районах страны ветер усилится до 20 метров в секунду. ГАИ призывает по возможности отказаться от личного транспорта, при поездках выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также не оставлять автомобили на проезжей части - они могут создать помехи для работы снегоуборочной техники. В складывающейся обстановке коммунальщики просят всех минчан выйти в свои дворы для уборки снега.

Завтра, 12 декабря, в республике также будет снежно, ветрено, на дорогах гололедица. Днем от минус 6 градусов до 0, по востоку страны до плюс 2.

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