Аварийные бригады, патрулирование и поливомоечная техника: жара продолжает держать Беларусь в тонусе

Сильная жара не отступает. В Беларуси 6 августа снова объявлен красный уровень опасности. Вот уже несколько дней страна живет в условиях палящего зноя. Задействована спецтехника для охлаждения улиц, мельчают водоемы и реки, а температура достигает пиковых значений.

Беларусь вторые сутки изнывает от аномального зноя. На юге воздух раскалился до 40 градусов, на севере - от 29 до 32 градусов. Температурные рекорды фиксируются не только на суше, но и в водоемах: вода прогрелась до пиковых значений.

Так, например, на Солигорском водохранилище показывают аномальные 26 градусов, Заславское оно же Минское море и Чигиринское водохранилище - +24, а Нарочь и Браславские озера - 23 градуса. Из-за сильной жары и отсутствия дождей реки стремительно мелеют, теряя за сутки от 1 см до 11 см. Ситуация критическая: на главных водных артериях уровни воды упали ниже пределов, необходимых для судоходства.

Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим. Основное внимание уделяется стабильной работе жизнеобеспечения. На случай перегрузок подготовлены резервные источники питания.

Леса и парки патрулируют усиленно, чтобы не допустить пожаров, при необходимости задействуют поливомоечную технику. Дороги в жару циклично поливают для охлаждения и защиты от деформации, а за цветниками и зеленью ухаживают строго по графику - полив ранним утром или на закате для глубокого увлажнения корней.