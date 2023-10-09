Аварийные бригады устраняют последствия штормового ветра в Беларуси

В Беларуси устраняют последствия штормового ветра. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в более чем 800 населенных пунктах. Больше всего от последствий непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы.

Падение деревьев и веток на линии электропередачи стало основной причиной отключений. В восстановительных работах были задействованы 231 аварийная бригада и 242 единицы техники. По состоянию на 7 часов утра 9 октября, перебои со светом зафиксированы в 11 населенных пунктах Беларуси.