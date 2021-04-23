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Аварийные бригады вторые сутки работают на месте прорыва трубопровода на ул. Уборевича
По причине коммунального ЧП вечером 21 апреля на несколько часов без воды остались три столичных района: Заводской, Октябрьский и Ленинский. Участок поврежденной трубы демонтировали и отправили на экспертизу.
По результатам исследований, на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа. Сегодня специалисты санэпидемстанции дадут окончательные заключения по всем пробам. Но жителям пока рекомендуется употреблять воду только в бытовых целях.На данный момент автоцистерны с чистой водой стоят на ул. Горовца, 34, ул. Козыревской, 15, ул. Аэродромной, 5, ул. Чкалова, 16 и ул. Асаналиева, 9.
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