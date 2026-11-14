Авдонин: Акцент Президента направлен на выявление проблемных вопросов в регионах

Прежде чем подвести итоги года социально-экономического развития страны, нужно выявить проблемные вопросы на местах.

"Президент продолжает поездки по регионам, посещает Витебскую область. Мы видим акцент, который делает Александр Лукашенко. Он направлен, в первую очередь, на выявление всех проблемных вопросов, понимание, как работают экономика, финансы и предприятия. Впереди Всебелорусское народное собрание. Необходимо и органам власти, и правительству отчитываться перед народом за год социально-экономического развития. Президенту это все надо знать и понимать", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.