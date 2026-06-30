Беларусь и Китай находятся на пике своих отношений. Только за 10 лет товарооборот между странами увеличился в три раза. Одна из причин - большое доверие к Беларуси и лично к Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Алексей Авдонин, председатель правления общества "Знание":

"Китай относится к Беларуси как к равноправному партнеру в связи с крайне высоким уровнем доверия к белорусскому Президенту, который обеспечивает реализацию всех достигнутых договоренностей и не допускает халатности или послабления. Это важно для Китая".

По словам председателя правления общества "Знание", Китай развивается интенсивно и является локомотивом мировой экономики, а задача Беларуси максимально вобрать из Поднебесной в экономику самые передовые проекты. "Беларуси необходимо автомобилестроение, судостроение, телекоммуникации, разработки в космосе. Белорусское государство готово подключиться ко всем этим проектам", - заявил Алексей Авдонин.

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