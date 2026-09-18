Авдонин: Большинство белорусов связывают будущее именно со своей страной

Как показали результаты соцопроса, большинство граждан связывают будущее именно с Беларусью и готовы отстаивать свои интересы. Чувство сопричастности отражается и в высоком доверии к государственным институтам. Таким мнением поделился председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

"Публикация новых результатов социологического исследования показывает главное - жители нашей страны четко идентифицируют себя в качестве граждан Республики Беларусь, ориентированные на защиту наших интересов, страны. Это связано в первую очередь с тем, что именно здесь, в Республике Беларусь, они чувствуют себя счастливыми. Это как раз подтверждается данными исследования. Одновременно мы четко понимаем важность страны, за что мы боремся за то, что мы защищаем. Понимаем, что тот вектор политический, экономический, который реализуется нашим руководством, верный. Как итог, у нас высокий уровень поддержки главы государства и Всебелорусского народного собрания", - отметил он.

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