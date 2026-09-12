Авдонин о коде народа и уроках 17 сентября: технологии разъединения Запад не сменил

Председатель РГОО "Белорусское общество "Знание"" Алексей Авдонин в программе "Война и мир" рассказал о деде, который дважды прошел Березу-Картузскую, о "Процессе 133–х" на Белосточчине и о том, почему единство для него - семейная память.

"В нашей семье 17 сентября отмечался всегда. Даже в советское время и уже в 90-е годы мама всегда старалась на этот день сделать какой-то праздничный ужин, - рассказал Алексей Авдонин. - Это связано с тем, что мой дед воевал именно в народно-освободительном движении на территории как раз Западной Беларуси против поляков. Два раза был в концлагере. И то восстание, которое они поднимали, это как раз восстание 133-х ("Процесс 133" - суд 1928 года над 133 белорусскими активистами на Белосточчине. - Прим. news.by), которое проходило на Белосточчине. Это были белорусы, которые в сельской местности создавали подпольные движения".

Эксперт отметил, что в первую очередь действия белорусов были ориентированы на то, чтобы сохранить свою идентичность, сохранить православную религию и белорусские школы. "Потому что школы закрывались, и в деревнях такие общины организовывали школы для детей уже в своих избах. Плюс это было в действительности движение, ориентированное на то, чтобы саботировать любую польскую власть и не дать возможности распространять идеологию по культурному, религиозному и идеологическому геноциду в отношении белорусов", - подчеркнул он.

Алексей Авдонин напомнил, как менялась политика польских властей. Польские власти вначале пытались ополячивать белорусов. "Это проводилось в мягком стиле: вначале занимались образованием детей, потом занимались религиозной тематикой и только потом, уже когда они осознали, что этот режим не работает, они перешли к жесткому противостоянию с белорусами. Это вылилось в сильнейшее народно-освободительное движение. Оно началось после прихода к власти Пилсудского и уже через два года, в 1928 году, началось это восстание 133-х", - отметил председатель общества "Знание".

Береза-Картузская была организована в 1934 году после покушения на министра внутренних дел Польши, напомнил он. "Режим Пилсудского действовал не только в отношении белорусов, украинцев, но и в отношении поляков. То есть военный режим Пилсудского был антинародным, антипольским. И в этот режим попадали и наши белорусы, наши украинцы тоже", - сказал Алексей Авдонин.

Финансирование британцев

По словам эксперта, те, кто остался на Западной Беларуси, подверглись пыткам. "Мой дед, два раза пройдя через Березу-Картузскую, остался с постоянно вывихнутой рукой. Пытки применяли в отношении них, чтобы выявить всех агентов. Наши белорусы оказались без школ, без промышленности, без сельского хозяйства, без религии. Шло уничтожение и вывоз наших лесов. И все эти концессии контролировали британцы, которые, в принципе, и финансировали режим Пилсудского", - подчеркнул он.

Говоря о судьбе белорусов под Польшей, он привел в пример свою бабушку, которая на территории Западной Беларуси не пошла в школу. "С 7 лет работала у пана, никогда не умела ни читать, ни писать. Всегда расписывалась крестиком. Поэтому это судьба как раз тех детей, которые остались на Западной Беларуси. В то же время на территории БССР развивали школы, университеты, шло становление культуры, искусства - высшей формы общественного сознания. Поэтому мы видим, как белорусский народ ждал непосредственно воссоединения, ждал единства", - сказал Алексей Авдонин.

Современные параллели

"Мы прекрасно должны понимать, что те технологии, которые применяет Запад, они не отличаются от тех технологий, которые использовал режим Пилсудского. Это разъединение, уничтожение, слом культурного, идеологического, религиозного кода для того, чтобы люди забыли свою историю и стали совершенно другими. Но мы это не отдадим, мы это помним, мы это знаем. Мы за свое единство, за то, чтобы наш народ, наше суверенное государство развивалось спокойно, стабильно, планомерно", - заключил председатель РГОО "Белорусское общество "Знание"".