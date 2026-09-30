Авдонин: Приоритеты белорусской экономики остаются прежними

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год: это финансовая стабильность, рост заработных плат, инвестиции, расширение производств и многое другое.

"Указ является одним из важнейших документов развития нашей экономики. Такие документы принимаются в конце каждого года и задают ритм развития национальной экономики на следующий год. Мы видим, что приоритеты нашей экономики остаются прежними, в первую очередь это финансовая стабильность, рост заработных плат и одновременно стабильность инфляционных процессов. Мы видим, что повышенное внимание уделено тому, чтобы обеспечить низкий уровень инфляции в пределах 5-6 % и одновременно обеспечить высокий рост инвестиционной активности. Мы прекрасно понимаем, что сейчас со стороны главы государства стоят задачи: расширение производства, увеличение инвестиций в науку и технологии, повышение уровня механизации сельского хозяйства. Все это требует плановой работы, ее могут реализовывать банки через свою инвестиционную деятельность. Это и заложено в этом документе", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.