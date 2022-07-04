Авдонин: Фашизм и национализм, нацизм набирают обороты в разных формах

У Запада нет новых решений. Они взяли старые решения для того, чтобы объединить Европу против России, против Китая, против тех стран, которые, по их мнению, выступают ключевыми конкурентами в первую очередь в экономике и финансах. Сейчас мы видим, что фашизм и национализм, нацизм набирают обороты в разных формах. Мы должны хорошо понимать, что эти течения формируются не сами по себе, их поддерживают, их финансируют, определяют новых лидеров, которые могут выступить некими национальными фюрерами.

Алексей Авдонин, политический аналитик

