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Авдонин: Фашизм и национализм, нацизм набирают обороты в разных формах

Алексей Авдонин рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" в "Панораме" об историческом прошлом Беларуси и фашизме на Западе.

Историческое прошлое Беларуси

Белорусский народ сформировался не в XX веке, как многие пытаются представить. Белорусский народ имеет вековую историю. Естественно, глава государства таким посылом характеризовал, что в принципе белорусский народ на протяжении всего этого периода отстаивал свои интересы, формировался как единое сообщество и в последующем, конечно, это выразилось как раз в государственном формировании: БССР, в последующем - Республика Беларусь. Поэтому истоки нашей государственности долгие, это длительный исторический процесс.
Алексей Авдонин, политический аналитик

Фашизм встал в полный рост - с чем это связано?

У Запада нет новых решений. Они взяли старые решения для того, чтобы объединить Европу против России, против Китая, против тех стран, которые, по их мнению, выступают ключевыми конкурентами в первую очередь в экономике и финансах. Сейчас мы видим, что фашизм и национализм, нацизм набирают обороты в разных формах. Мы должны хорошо понимать, что эти течения формируются не сами по себе, их поддерживают, их финансируют, определяют новых лидеров, которые могут выступить некими национальными фюрерами.
Алексей Авдонин, политический аналитик

На Западе нет единства

75 % стран мира выступили против фактически коллективного Запада. Не поддержали ту санкционную политику, которую Запад инициировал против Беларуси и против России. Это говорит о том, что та монополистическая модель, которую пытался навязать Запад, провалилась.Полное интервью в видео.
Алексей Авдонин, политический аналитик

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