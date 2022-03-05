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Авдонин: Фейки вокруг Беларуси раздувают специальные силы психологических операций НАТО

Авдонин: Фейки вокруг Беларуси раздувают специальные силы психологических операций НАТО

Фейки вокруг Беларуси раздувают специальные силы психологических операций НАТО. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БелТА.

"Все это в действительности очень качественная, планомерная и целенаправленная работа, которую ведут не просто любители или самоучки, которые объединялись в группы и активно формируют эти фейки. Конечно же, это специалисты, которые работают на хорошем оборудовании, за хорошую зарплату", - сказал Алексей Авдонин.

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Аналитик добавил: "Скорее всего они имеют воинские звания и относятся даже не к силам психологических операций Украины, а скорее всего, к специальным силам психологических операций НАТО".

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