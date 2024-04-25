Авдонин: Концепция национальной безопасности дает нам возможность быть свободными в будущем

Вокруг нас есть те силы, которые хотят за счет нас жить красиво. Нас поработить, забрать наши ресурсы, забрать наши предприятия, заставить нас работать на них, чтобы им было благо. Концепция национальной безопасности - это как раз тот документ, который дает нам возможность быть свободными в будущем. Чтобы нас снова никто не назвал простыми мужиками, чтобы мы не работали на кого-то, не получали гроши, а весь доход относился к Польше или странам Запада, или США, или Великобритании.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований