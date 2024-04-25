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Авдонин: Концепция национальной безопасности дает нам возможность быть свободными в будущем
Давление, которое оказывается сегодня на Беларусь, и реальные примеры предотвращения диверсий делегаты народного вече продолжили обсуждать в кулуарах и по завершении заседания. Им об услышанном говорить на местах и бдить, как поручил главнокомандующий и председатель ВНС.
Вокруг нас есть те силы, которые хотят за счет нас жить красиво. Нас поработить, забрать наши ресурсы, забрать наши предприятия, заставить нас работать на них, чтобы им было благо. Концепция национальной безопасности - это как раз тот документ, который дает нам возможность быть свободными в будущем. Чтобы нас снова никто не назвал простыми мужиками, чтобы мы не работали на кого-то, не получали гроши, а весь доход относился к Польше или странам Запада, или США, или Великобритании.
Я россиянин, моя супруга киевлянка. И когда 12 лет назад Александр Григорьевич Лукашенко вручал мне орден Почета, я тогда говорил, что мы, славяне, должны вместе быть. Это временное явление с Киевом. Реальная угроза сегодня есть. Нам нужно быть бдительными, потому что у нас есть заблудшие люди, как Александр Григорьевич говорит, и некоторые наши перебежчики туда - они предатели Родины. Поэтому нам нужно быть бдительными и держать порох сухим.
Коль у нас есть глава государства, коль у нас есть такой Президент, настоящий Батька, настоящий ангел-хранитель и сегодня он еще председатель Всебелорусского народного собрания, это тоже, наверное, самое важное, когда каждый выполняет свой долг до конца.
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