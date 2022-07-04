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Авдонин: Лукашенко четко обозначил, что если хоть один солдат переступит границу Беларуси, будет четкий ответ
Почему идеология фашизма снова получила популярность на Западе? Кто на самом деле стоит за ракетными атаками на Беларусь с украинской территории? И почему коллективный Запад теряет свое влияние на международной арене? Об этом и многом другом смотрите в интервью с аналитиком Алексеем Авдониным сегодня в "Панораме".
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