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Авдонин: Мы живем в режиме постоянной прямой провокации
Еще один метод провокаций - это прогнозы глобальных фондов, которыеподогреваютв обществе протестные настроения. Таково мнениеаналитика Алексея Авдонина. Вспомните, как согласно данным мировых инвестфондов и фабрик мысли наблюдались дефолты госдолга, обвалы национальных валют, тотальное обнищание населения, протесты с погромами на фоне всеобщей гуманитарной катастрофы. Все это может привести к формированию условий для гражданской войны в различных регионах планеты.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
На этом строится элемент управления. Они вначале создают негативный прогноз, потом через медийные площадки, через глобальные медиа начинают формировать общественное мнение, ожидание этого конца света. Так они управляют не только общественным мнением, но и эффективно управляют спекулятивным капиталом. Как результат начинают колебаться рынки. Сами инвестиционные банки на этом зарабатывают. Это процесс бизнеса, более ничего.Аналитик подчеркнул, что со второй половины прошлого года мы живем в режиме постоянной прямой провокации. Однако, по его мнению, любая провокация или попытка организовать вооруженный конфликт будет мгновенно пресечена. В наше время воевать в окопах никто не будет.
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